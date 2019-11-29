(Özel) Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü

İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkan kadın ilginç görüntüler oluşturdu. Kadının ilerleyen araçta cep telefonuyla oynayarak canını tehlikeye attığı o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.