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(Özel) Bayrampaşa'da trafikte ilginç görüntü

İstanbul’da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.


İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroofundan çıkan kadın ilginç görüntüler oluşturdu. Kadının ilerleyen araçta cep telefonuyla oynayarak canını tehlikeye attığı o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

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