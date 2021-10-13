(Özel) Bebek'te teknede silahlı kavga

Bebek'te tekne turuna çıkmak isteyen DJ Baran T. ve iki arkadaşı, ücreti fazla bulunca tekne sahibini önce darbetti ardından da silahla yaraladı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 03.30 sıralarında Beşiktaş Bebek Cevdet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde arkadaşları Ömer T. ve Oğuzhan A. ile birlikte tekneye gelen DJ Baran T. lakaplı Yusuf T., boğaz turuna çıkmak istedi. Ancak T. ve arkadaşları kişi başı alınan ücreti fazla buldu. Bunun üzerine T. ve arkadaşları ile tekne sahibi Ömer B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada T. ve arkadaşları, B.'yi önce darbetti ardından da silahla vurarak yaraladı. Olayın ardından DJ T. ve arkadaşları kaçarken, yaralanan Ömer B. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Giriş ücretini fazla bulunca dövüp vurmuşlar

Kaçan şahısların yakalanması için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin önce eşkallerini ardından da kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Ömer B.'yi silahla yaralayan şüphelinin Ömer T. olduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda Ömer T., DJ Baran T. ve Oğuzhan A. olayda kullanılan silahla birlikte önceki gün öğle saatlerinde kıskıvrak yakalandı.

Beşiktaş polisi saldırganı kıskıvrak yakaladı

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesinin alınması ve sorgularının tamamlanmasının ardından “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlemleri yapıldı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer T. “kasten yaralama” tutuklanarak cezaevine gönderilirken, DJ olan Yusuf T. ve Oğuzhan A. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan silahlı kavga anında yaşanan koşuşturma kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde iki kişinin tekneye baktığı bir süre sonra ise araçtan inen şahısların tekneye doğru koştukları görülüyor.