(Özel) Beşiktaş Kaymakamı'ndan vatandaşa: “Maskenizi takın ceza yazmak istemiyoruz”

Beşiktaş'ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Kaymakamı'nın katılımıyla geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda tek tek uyarılırken, işe geç kaldığını bahane eden bir gence ise para cezası kesildi. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, maskesiz gezen bir vatandaşa yeni bir maske vererek, “Maskesiz gezmeyin, ceza yazmak istemiyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge göndermişti. Genelge doğrultusunda Beşiktaş'ta polis ve zabıta ekipleri harekete geçerek maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Beşiktaş Meydanı'ndan başlayan denetimlere, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve sıralı amirler ile polis ekibi katıldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerleri denetleyen ekipler, kurallara uymayanlara uyarılarda bulunarak, tek tek maske takmalarını söyledi. Beşiktaş Kaymakamı Bakan denetimler sırasında hem vatandaşlarla sohbet etti hem de kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

“Sizlere ceza yazmak istemiyoruz”

Denetimler kapsamında polis ekipleri, toplu taşıma araçlarına da giderek yolcuları uyarıp, sürücülere de fazla yolcu alınmaması yönünde bilgi verdi. İlçe genelinde geniş kapsamlı olarak yapılan denetimlerde, Barbaros Bulvarı üzerinde ekipler uyarılara devam ettiği esnada Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, bir vatandaşın maske takmadığını gördü. Uyarılınca takan vatandaşın maskesinin eski olduğunu fark eden Bakan, ekiplerden yenir maske isteyerek vatandaşa verdi. Vatandaş teşekkür ederken Bakan ise, “Maskesiz gezmeyin, sizlere ceza yazmak istemiyoruz” diyerek denetimlere devam etti.

“İşe geç kaldım” diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı

Denetimler sürdüğü esnada ekipler Beşiktaş Çarşısına girerek burada da denetimlerini sürdürdü. Ayrıca bulvar üzerinde de polis megafonla uyarıda bulundu. Vatandaşlar uyarıldığı esnada bir vatandaşın onlarca maske takan vatandaşın arasında maskesiz gezdiğini gören Beşiktaş polisi, vatandaşı durdurdu. Polisi görünce cebinden çıkarttığı maskesini takan vatandaş, işe geç kaldığını bahane ederek kimliğini de yanına almadığını söyledi. Bunun üzerine kimlik tespiti yapan polis, şahsa “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900 lira idari para cezası uyguladı.