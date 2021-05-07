(Özel) Beşiktaş'ta genç polis, sürat motoruyla yaptığı kazada hayatını kaybetti

Beşiktaş Arnavutköy'de meslektaşından deneme amaçlı aldığı sürat motoruna binen 27 yaşındaki komiser yardımcısı, görev yaptığı polis merkezine yaklaşık 50 metre mesafedeki reklam panosuna çarparak feci şekilde can verdi. Yaklaşık 10 metre sürüklendiği öğrenilen genç polisin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Beşiktaş Arnavuköy sahil yolu Akıntıburnu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Arnavuköy Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan 27 yaşındaki komiser yardımcısı Yaser Karataş, aynı polis merkezinde izinli olan meslektaşının 22 AAN 178 plakalı sürat motosikletini deneme amaçlı aldı. Karataş gece saatlerinde deneme amaçlı bindiği motosikletle polis merkezinin önünden sürmeye başladıktan yaklaşık 50 metre sonra kontrolü kaybederek refüje çıktı.

Reklam panosuna çarpıp 10 metre sürüklendi

Sert bir şekilde reklam panosuna çarpan Karataş, çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Başından ağır şekilde yaralanan genç polis olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Karataş'ın meslektaşları ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ölümü üzerine yasa boğulan meslektaşlarının çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karataş'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç polis törenin ardından köyüne uğurlandı

Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerin ardından Yaser Karataş'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Genç polis için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, meslektaşları, babası Mahfuz Karataş, ailesi ile yakınları katıldı. Cenaze namazı kılınan genç polisi, toprağa verilmek üzere Siirt'in Kurtalan ilçesi Gürgüze (Aynik) köyüne uğurlandı.