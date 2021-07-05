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(Özel) Beşiktaş'ta normalleşmeyi abartan gençler, maskelerini çıkartıp dans etti

İstanbul Beşiktaş’ta normalleşmenin dozunu kaçıran gençler, maskeleri çıkartıp göbek attı.

İstanbul Beşiktaş'ta normalleşmenin dozunu kaçıran gençler, maskeleri çıkartıp göbek attı. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı eğlence anı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecine geçerek saat sınırlamasının kalkmasını fırsat bilen bir grup genç, Beşiktaş İskelesi'nde dün gece normalleşmenin dozunu kaçırdı. Normalleşmeyi abartan gençler, maskeleri çıkartıp dans etti. Uzun süren eğlenceye yüksek sesli müzik de eşlik etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı eğlence anı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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