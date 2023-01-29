Hırsızlık anları kameralara yansırken, Beşiktaş polisi tarafından dar alan çalışmasıyla zanlılar suçüstü yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 19.00 sıralarında Beşiktaş Çarşı?da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir mağazaya giren genç bir kız beğendiği ürünü aldıktan sonra kasaya yöneldi. Genç kız burada ödeme yaptığı esnada iki kadın arkasından yaklaştı. Kızı gözüne kestiren kadınlar, ödeme yaptığı anı fırsat bilerek saniyeler içerisinde genç kızın cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Hırsızlar, ardından mağazadan çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş polisi hırsızları suçüstü yakaladı

Telefonun üstünde olmadığını fark eden genç kız, durumu mağaza yetkililerine bildirdi. Kamera görüntülerini inceleyen yetkililer, hırsızlık olayı olduğunu tespit edince polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro polisleri, görüntüleri incelemeye aldı. Şahısların eşkalini belirleyen polis, bölgede dar alan uygulaması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda eşkali uyan kadın, durdurularak suçüstü yakalandı.

Yankesici kadın tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki hırsızın çaldığı cep telefonuna ise el konuldu. Telefon sahibine teslim edilirken, hırsızlardan Nevrigül Y.?nin ?hırsızlık? suçundan arandığı ortaya çıktı. Emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen Dilara E., çıkartıldığı mahkemece yankesicilik suçundan tutuklanırken, Nevrigül Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.