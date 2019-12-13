İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Beykoz'da bir erkek ve bir kadın ölü bulundu

Beykoz’da haklarında kayıp ilanı olan bir kadın ile erkek, bir evde ölü bulundu.

Beykoz'da haklarında kayıp ilanı olan bir kadın ile erkek, bir evde ölü bulundu. Isınmak için açtıkları tüpten sızan gazdan zehirlendikleri düşünülen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Beykoz Kaynarca Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, bir evde bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleri bulundu. V.D. (64) ile F.Ç.'nin (47) dün gece saatlerinde ısınmak için açtıkları tüpten sızan gaz nedeniyle öldükleri ileri sürüldü. Öte yandan, şahısların haklarında kayıp ilanı olduğu tespit edildi. Polis tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Eve girerek cesetlerle karşılaşan mahalle sakini, “Telefonu aradı çocuğum, cevap vermediler. Gece burada bağırdılar cevap vermediler. İçeri bakalım orada olabilirler dediler. Keserle kapıyı zorladık açamadık. Kapıyı açtık girdik, baktık biri koltukta yatmış. Kafası kanlıydı biraz. Bir de kadın vardı yanında. Üstü örtülmüş. Gaz kokusu vardı. İkisi de ölmüştü. Tüp de içeride” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.