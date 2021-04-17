(Özel) Beykoz'da birçok sinema filmine ev sahipliği yapan gizemli köşk havadan görüntülendi

Beykoz'da ormanlık alanda, 'Kabuslar Evi' olarak bilinen ve birçok sinema filmine ev sahipliği yapan 2 katlı ahşap gizemli köşk havadan görüntülendi.

Romanlarda ve filmlerde insanların karşısına çıkan gizemli evlerle gerçek hayatta da karşılaşılabiliniyor. Beykoz'da 'Kabuslar Evi' olarak tanınan 2 katlı ahşap köşkte bunlardan bir tanesi. Beykoz'da Akbaba Mahallesi Orman mevki Tınaz yolunda ilginç mimarisi ile dikkat çeken 2 katlı ahşap köşk halk arasında 'Kabuslar Evi', olarak anılıyor.

Gizemli köşk Mehmet Şinasi Bilgin isimli iş adamı tarafından 1980'li yıllarda 130 dönüm ormanlık arazinin içerisine, yaptırılıyor. 2 katlı ahşap köşk o dönemin mimari izlerini taşıyarak hala o günkü ihtişamını koruyor. Müştemilat bölümü de bulunan köşkün bahçesinde 2 adet havuz da yer alıyor. 1990 yıllarında Mehmet Şinasi Bilgin'in hayatını kaybetmesi sonucu köşk çocuklarına miras olarak kalıyor. Ailecek hafta sonları buluşma noktası olan köşk 2000'li yılların başında ekonomik nedenlerden dolayı geniş arsasıyla birlikte satılıyor. Yeni sahibinin yurt dışında olduğu belirtilen köşk yılların ihmalkar ve ilgisizliğiyle, macera severler tarafından talan edilerek zarar görmüş durumda. İlginç mimarisi ve ormanlık alandaki konumuyla köşk, sayısız sinema filmine ve klip çekimine ev sahipliği yapmış. Ayrıca ahşap köşkte 2 yıl önce henüz bilinmeyen bir nedenle yangın da çıkmış, yangın nedeniyle köşkte maddi hasar meydana gelmiş.

Öte yandan ahşap köşkte çekilen korku filmleri nedeniyle, halk arasında köşk, korku evi, gizemli köşk olarak anılıyor. Beykoz'da ormanların arasında ilginç mimarisiyle dikkat çeken gizemli köşk havadan görüntülendi.