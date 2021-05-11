(Özel) Beykoz'da iş yerinin kundaklandığı o anlar kamerada

Beykoz'da kundaklandığı iddia edilen iş yerinin yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, Beykoz Çubuklu Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ıslak mendil imalatı yapan işyerine gelen şüpheliler iş yerini kundaklayarak olay yerinden uzaklaştı. İş yerinden gelen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Öte yandan, iş yeri sahibi şüpheli şahsın akrabası olduğunu belirtirken, kundaklama anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.