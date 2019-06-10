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(Özel) Beylikdüzü E-5'te feci kaza:1 yaralı

Beylikdüzü E-5’te direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü önce yol kenarındaki kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarparak ağır yaralandı.

Beylikdüzü E-5'te direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü önce yol kenarındaki kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarparak ağır yaralandı. 25 yaşındaki genç olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Büyükçekmece istikametinde trafik durma noktasına geldi.


Kaza, E-5 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisi Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Tek (25) motosikleti ile seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tek önce yol kenarında kaldırıma ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan ve kanlar içinde kalan genç için yoldan geçen polis ekipleri tarafından ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası E-5 Büyükçekmece istikametinde trafik durma noktasına geldi.

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