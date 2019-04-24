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(Özel) Beylikdüzü'nde anne ve çocuklarını korkutan yangın

Beylikdüzü’nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında anne ve 2 çocuğunun korkuları gözlerinden okundu.

Beylikdüzü'nde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında anne ve 2 çocuğunun korkuları gözlerinden okundu.


Yangın, Yakuplu Mahallesi 122'nci sokakta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının dumanlarını gören anne 2 çocuğuyla birlikte kapıya çıktı. Komşularının sakinleştirdiği annenin ve çocuklarının korktuğu görüldü. Olay yerine vatandaşların ihbarıyla itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürülürken, anne ve çocukları da ambulansta tedavi altına alındığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin kontrolünden sonra belirlenecek.

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