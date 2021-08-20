İhlas Haber Ajansı

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(Özel) Beylikdüzü'nde boruya sıkışan yavru kediler kepçeyle kurtarıldı

Beylikdüzü’nde bir sitenin yağmur suyu gider borusuna sıkışan 2 yavru kedi İtfaiye tarafından kepçenin yardımıyla betonun kırılmasıyla kurtarıldı.

Beylikdüzü'nde bir sitenin yağmur suyu gider borusuna sıkışan 2 yavru kedi İtfaiye tarafından kepçenin yardımıyla betonun kırılmasıyla kurtarıldı. Yavruları sıkışan anne kedi ise yavrularının kurtarılma çalışmalarını izledi.


Olay dün Beylikdüzü'nde yaşandı. Bir sitede yağmur suyu gider borularından kedi sesi geldiği ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Korkudan borularda hareket edemeyen ve ilerleyen yavru kediler için kepçe de çağrıldı. Kepçe, kazma ve kürekle beton kırılarak kediler sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yavru kedilerin kurtarılması çalışmalarını anne kedi de izledi. Yaşanan anlar çevredeki site sakinleri tarafından kaydedildi.

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