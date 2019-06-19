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(Özel) Beylikdüzü'nde sokak ortasında kadına şiddet

Beylikdüzü’nde sokak ortasında bir kadın, eski eşi olduğu iddia edilen adam tarafından darp edilip bıçaklandı.

Beylikdüzü'nde sokak ortasında bir kadın, eski eşi olduğu iddia edilen adam tarafından darp edilip bıçaklandı. O sırada orada bulunan mahalledeki genç, araya girerek saldırının şiddetini önledi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.


Olay, Gürpınar Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sokakta Asiye A. isimli kadın, eski eşi olduğu iddia edilen adam ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma sonrası saldırgan şüpheli, kadını darp etmeye başladı. Adam yanındaki bıçağı birkaç kez Asiye A.'ya savurdu. Bıçak darbelerinden birisi kadının kalbinin altına isabet etti. Ağır yaralanan kadın yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.



Mahalledeki genç kadını kurtardı


Kadının saldırıya uğradığını gören Alper ismindeki bir genç adamı tuttu. Tepkilerden korktuğu söylenilen adam araç ile olay yerinden kaçtı.


Kadını kurtaran genç yaşananları anlatarak, kadının kendisini korumak için parke taşını saldırgana attığını ifade ederek, “Adam kadını bıçaklamaya kalktı 2 kez 3'üncüsünde bıçakladı. Koşarken ben yakaladım sonrasında kaçtı. Kim olduğunu tanımıyorum. Kadının eski kocasıymış” dedi.


Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arıyor.

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