(Özel) Beylikdüzü'nde vatandaşın duygulandıran Türk bayrağı hassasiyeti

İstanbul Beylikdüzü'nde bir vatandaş çöpte gördüğü Türk bayrağını çıkararak öpüp başına koydu ve sahip çıktı. Yaşanan anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, vatandaşın bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde önceki gün Nizamettin Bayram, iş dönüşü çöpte Türk bayrağı gördü. Bunun üzerine Türk bayrağını çöpten çıkartan Bayram, önce öpüp başına koydu, sonrada aldı evine götürdü. Nizamettin Bayram'ın bu bayrak hassasiyeti görenlerden beğeni alırken, yaşanan o anlar başka bir vatandaşla tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

“Türk bayrağımız bizim milletimizin şerefidir”

Bayrağı çöpten alan vatandaş Nizamettin Bayram, yaşanan olayı anlatarak, “Geçen akşam işten eve geliyordum. Çöp kenarında siyah bir poşetin içinde Türk bayrağı olduğunu gördüm. Temizledim öptüm evime çıkardım. Bu esnada da üst kattaki komşum video çekimi yapıyormuş fark etmiş. Sizlere göndermiş videoyu. Türk bayrağımız bizim milletimizin şerefidir. Şehitlerimizin kanı üzerinde olan bir bayraktır. Maalesef onlara saygı gösterecek insanlar bulabiliriz. Hala böyle insanlar var içimizde. Ben çöpe bayrak atan insanlara sesleniyorum. Sizler attıkça bizler bunu çıkaracağız. Kıyamete kadar bu bayrağımızı başımızın üstüne koyacağız. Çok duygulandım. Çünkü Çanakkale'ye gidiyoruz ara sıra şehitlerimizi ziyarete. Çanakkale'de nice kefensiz yatan şehitlerimiz var iki gözlü yaşlı anne ve çocuklar bıraktılar arkalarında. En azından onlara saygı. Onlar bizde bir şey beklemiyor. En azından bayrağa saygı. Onlar bize, ‘Bu bayrağı indirmedik. Kıyamete kadar saygı gösterin dalgalandırın' diye bıraktılar. Bayrağımızın başımızın üstünde her zaman yeri vardır. Olması da gerekiyor. Bizim vatan borcumuzdur. Bayrağa saygı göstermeyen milletine ülkesine de saygı göstermez. Ama ne yazık ki hala böyle insanlar var” dedi.

Çöpe ekmek atan insanlara da seslenen Bayram, “Çöplerde binlerce ekmek var. Geçen akşam bir ablamız geldiği bir poşet ekmeği direğe astı. Sanıyor ki ben bu ekmeği israf etmedim. Sanıyor ki ben bu ekmeği oraya astım onu çöpe atmayacaklar sanıyor. Kendisi de biliyor o ekmek çöpe gidecek. Çok üzülüyorum. Rabbimizin bize bahşettiği en büyük nimetlerden birisi ekmektir. Ne olursunuz saygı gösterin. Ben buradaki bütün belediye başkanlarına sesleniyorum. Bir proje olsun direklerde bir kutu olsun en azından insanlar bayat ekmekleri buraların içine atsın. Bir şekilde onlar da alınıp değerlendirilir. Ne yazık ki üzülüyoruz bunların yerleri çöpler olmasın” diye konuştu.