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(Özel) Beyoğlu Balık Pazarı'nda yangın paniği

Beyoğlu’nda bulunan Balık Pazarı’nda çıkan dumanlar sonucu yangın paniği yaşandı.

Beyoğlu'nda bulunan Balık Pazarı'nda çıkan dumanlar sonucu yangın paniği yaşandı.


Olay, saat 15.00 sularında Beyoğlu'nda bulunan Nevizade Balık Pazarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranın bacasında çıkan yangın yanda bulunan dükkanın çatısına sıçradı. Dumanı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiyeciler yangına hemen müdahale etti. Yangın sonucu şans eseri can kaybı yaşanmazken ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Ayrıca çevredeki vatandaşların yangın sırasında müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından çevredekiler de derin bir nefes aldı.

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