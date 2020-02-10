(ÖZEL) Beyoğlu'nda güvenlik önlemi alınmadan taşınan demirler paniğe neden oldu

Beyoğlu'nda güvenlik önlemi alınmadan yüzlerce kilo ağırlığındaki demirlerin iple yukarıya çekilmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Kartal Sokak'ta yüzlerce kilo ağırlığındaki demir parçalarını kurdukları makaralı sisteme iple bağlayarak 7 katlı binanın çatısına çeken işçiler, bu kadarına da pes dedirtti. Yaklaşık bir saat süren taşıma çalışmaları sırasında metrelerce uzunluktaki demirlerin binanın dış yüzeyinden sarkması tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Demir çubukların binanın çatısına taşındığı esnada sokak üzerinden geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı.