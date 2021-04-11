(Özel) Beyoğlu'nda kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi

Beyoğlu Hasköy'de bir grup genç, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü nedeniyle 155'e kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği görevlilerine gençler pastayla sürpriz yaptı. Asılsız ihbarda bulunan gençlerin sürpriz yaptığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Hasköy'de bir grup genç, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümünde polislerin gününü kutlamak için bir plan yaptı. 155'i arayan gençler, Arabacılar Meydanı'nda kavga olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri kısa sürece olay yerine geldi. Saklanan gençler bir anda ortaya çıkarak ellerindeki pastayla “Polise kalkan eller kırılsın” diye bağırarak sürpriz yaptı. Polis ekiplerini alkışlayarak haftalarını kutlayan gençler, ihbara gelen polis memurlarına pasta ikram etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.