(Özel) Beyoğlu'nda ruhsatsız iş yerleri mühürlendi

Beyoğlu'nda uygunsuz şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen iş yerleri mühürlenerek 300 bin TL'ye yakın ceza kesildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, dün Feridiye Caddesi üzerindeki iş yerlerinde denetleme yapıldı. Cadde üzerindeki otel, pansiyon ve apartlara tek tek girerek incelemelerde bulunan ekipler, bazı işletmelerin ruhsatsız faaliyet gösterdiğini bazılarının ise gerekli yeterlilikleri sağlamadıklarını tespit etti.

Boşaltılan otellerdeki müşteriler valizleriyle sokağa indi

İş yerlerinin uygunsuz şekilde faaliyet gösterdiğinin belirlenmesinin ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu iş yerleri hakkında işlem yapılacağını söyleyerek boşaltılmasını istedi. Bunun üzerine otel, pansiyon ve apartlardaki müşteriler bavullarını toplayarak işletmelerden ayrıldı. Bazı müşterilerin ise yanlarındaki çanta ve valizlerle otellerin önünde bekledikleri görüldü.

İş yerleri mühürlendi, yaklaşık 300 bin TL ceza kesildi

Kanuna aykırı hareket ettiği öğrenilen yaklaşık 10 iş yerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan 300 bin TL'ye yakın para cezası kesildi. Bu iş yerleri daha sonra, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince tek tek mühürlendi.