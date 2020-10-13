(Özel) Beyoğlu'nda sahte içki denetimi

Türkiye'nin çeşitli illerinde sahte içkiden dolayı 33 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirdi. Tekel bayileri tek tek denetleyen polis, içkileri kontrol etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinde sahte içki nedeniyle can kayıplarının yaşanması İstanbul'da polis ekiplerini harekete geçirdi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki tekel bayilerinde sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirdi. İçki satılan tekel bayilere yönelik denetimlerde, sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol satılıp satılmadığı kontrol edildi. Ayrıca polis ekipleri, içki şişelerinin bandrol kontrolünü de yaparak kaçak olup olmadıklarını kontrol etti.

Denetim yapılan yerlerde sahte ya da kaçak içkiye rastlanılmadı.