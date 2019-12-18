(Özel) Beyoğlu'nda tarihi bina tamamen yıkıldı

Beyoğlu'nda ikinci derece tarihi eser konumunda bulunan ve iddiaya göre taşıyıcı kolonları kesildiği için 5.8 şiddetindeki depremde hasar gören tarihi bina, tamamen yıkıldı.

Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 5 katlı tarihi bina, 5.8 şiddetindeki deprem sonrası kolonları ve kirişlerinde oluşan çatlaklar ve kaymalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrası riskli binanın yıkımına karar verildi. Tarihi binanın yıkımı için başlatılan çalışmalar dün tamamlandı.

Sahibi Amerika'da bulunan binanın kolonlarının kiracılar tarafından kesildiğini söyleyen komşulardan Ali Ataelmas, "Kiracılar kolonları kesti. Depremde hasar görünce bina çürük oldu. Sebep bu. Binada bulunan tarihi taşlar da söküldü. Yeni inşaat yapıldığında monte edilecek" ifadelerini kullandı.

Yıkılan binadan geçmişte dükkan işlettiğini söyleyen bir başka esnaf ise "Burası daha önce kahve idi. Daha sonra bar oldu. Barda yer açmak için 5 tane kolon kesmişler. Bu nedenle son depremde zarar görüyor. Belediye de yıkma kararı verdi" şeklinde konuştu.