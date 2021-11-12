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(ÖZEL) Beyoğlu'ndaki kafede çalışan işçi ayağını kesti

Beyoğlu’nda tadilatı devam eden kafede çalışan işçi parça kesimi yaptığı esnada ayağını kesti.

Beyoğlu'nda tadilatı devam eden kafede çalışan işçi parça kesimi yaptığı esnada ayağını kesti. Ayağından yaralanan işçi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Olay, saat 18.20'de Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokak üzerinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre tadilat çalışmalarını devam eden kafede çalışan işçi parça kesimi yaptığı esnada ayağını kesti. İşçinin ayağından yaralandığını gören diğer çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan işçiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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