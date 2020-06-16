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(Özel) Binanın çatısında dut toplayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi

Esenyurt’ta annesi pazara giden çocukların 3 katlı binanın çatısında dut topladığı anlar yürekleri ağızlara getirdi.

Esenyurt'ta annesi pazara giden çocukların 3 katlı binanın çatısında dut topladığı anlar yürekleri ağızlara getirdi.


Esenyurt'ta iddiaya göre bir anne çocuklarını evde bırakarak mahallede kurulan pazara gitti. Annelerinin evden çıktığını gören çocuklar da 3 katlı binanın yanındaki ağaçtan dut yemek için çatıya çıktı. Yaşanabilecek tehlikeyi düşünmeyen çocuklar sürünerek ağaca doğru yanaşıp dut toplamaya başladı. Bir süre çatıda dut toplayan çocukları gören vatandaşlar şaşkına döndü. Çocuklar çevrede bulunan vatandaşların uyarmasıyla dikkatli bir şekilde çatıdan evlerine geri döndü. Yürekleri ağızlara getiren olay, bir olumsuzluk yaşanmadan sonuçlandı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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