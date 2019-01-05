(Özel) Bir yıllık emek otogarda çalındı

İstanbul'da yaşayan Şaban Burkan'a memleketi Siirt'ten gelen peynir 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çalındı. Peynir hırsızları güvenlik kamerasına yansırken, 1 yıllık emeğinin boşa gittiğini söyleyen Burkan, hırsızlardan şikayetçi oldu.

Şaban Burkan'ın kayınvalidesi bir yıl boyunca hayvanlarından elde ettiği sütle kızı ve damadına peynir yaptı. İstanbul'a gelen bir otobüse teslim edilen peynir 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na ulaştı. Ancak peyniri almak için otogara giden Burkan, bir çuval peynirinin olmadığını gördü. Bunun üzerine otogarın güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. İncelemelerin sonunda, hırsızların 25 kilo civarındaki peyniri herkesin gözleri önünde çalarak kayıplara karıştığı anlaşıldı. Kameralara yansıyan görüntülerde, iki kişinin kendileri için gelen çuvalları alırken Burkan'a ait bir çuval peyniri de aldığı göründü.

“Mağdurum, bir yıllık emek boşa gitti”

Kayınvalidesinin bir yıl boyunca kendileri için peynir yapmakla uğraştığını ve peyniri çalan kişilerin bulunması gerektiğini belirten Şaban Burkan, “Köyden bana peynir geldi. Peynirim otogara geldi, almaya gittim. Bir çuval peynirim oradaydı, baktım ikinci çuval yok. ‘İkinci çuvalım yok' dedim. 'Bilmiyoruz' dediler. Kamera kayıtlarına baktık. İki kişi gelip kendi emanetlerini götürüyorlar. Yaklaşık bir hafta bekledim, belki bir yanlışlık olmuştur düşüncesiyle. Bir hafta aradan geçti ne ses var ne soluk. Kamera kayıtlarında gerçekten bilerek benim peynirimi götürüyorlar. Mağdurum, bir yıllık emek boşa gitti. Ben bu kişilerden davacıyım, çalanların derhal bulunmasını istiyorum. Yaklaşık 25 kiloydu, kendim özel yaptırdım kaynanam yaptırdı, gönderdi sonuçta o da parayla yapıyor, parasını gönderdik” ifadelerini kullandı.

Burkan, polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri peynir hırsızlarının peşine düştü.