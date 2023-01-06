Özel bireyler, müzik kursunda kendilerini geliştiriyor

Özel gençler, Esenyurt Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği Müzik kursunda, kendilerini geliştirmenin yanı sıra sosyalleşerek hayata tutunuyor.

Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi, ilçede yaşayan özel gençlerin sosyal hayata kazandırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Özel bireylere yönelik hayata geçirilen Müzik kursunda, çocuklar hem terapi alıyor hem de kendilerini geliştirme ve sosyalleşme imkanı buluyor. Haftanın beş günü devam eden kurslarda kursiyerler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, çeşitli enstrümanları çalmayı öğreniyor. Merkez ayrıca, çocuklara servis imkânı da sunuyor. Kursiyerler, servis araçlarıyla gözetmen eşliğinde evlerinden alınarak, kurs bitiminde yine evlerine bırakılıyor.

Müzik kursunun yanı sıra halk oyunları eğitiminde verildiği merkezde hocalar kayıt sonrası öğrenciler ve aileleriyle görüşerek onların hangi kurslarda daha başarılı olabileceği konusunda ön değerlendirme yapılıyor. Daha sonrasında en uygun kursa yönlendirilerek gelişimlerine katkı sağlanıyor. Vatandaşlar, Esenyurt Kültür Merkezi içerisinde bulunan Engelliler Koordinasyon Merkezi'ne gelerek kurslara kayıt yaptırabiliyor.