(ÖZEL) Boks ringi değil Arnavutköy

Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Boks ringini aratmayan kavgada bir kişi yediği yumruk darbeleriyle trafikte bekleyen arabaların altına düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy Fatih Caddesinde karşılaşan yaklaşık 10 kişilik iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine çevrede buldukları sopa ve bıçakla saldırdı. Cadde ortasındaki kavgaya vatandaşlar müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Kavga sırasında bir kişi yediği yumruk ve tekme darbeleri sonrasında kendini toparlamakta güçlük çeken bir kişi, trafikte bekleyen araçların altına düştü. Taraflar ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayrıldı. Yaşanan kavga anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.