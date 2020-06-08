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(Özel) Boş bulduğu tramvayda zumba yaptı

Zumba ve fitness eğitmeni Emine Ercandoğdu boş bulduğu tramvayda zumba yaptı.

Genç kadının müzik eşliğinde tramvayda dans ettiği o anlar kameraya yansıdı.


Geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde Bağcılar'dan Kabataş'a giden tramvaya binen Ercandoğdu, tramvayı boş bulunca dans etmeye başladı. Tramvay bir yandan ilerlerken genç kadın da müzik eşliğinde dans etti. Spor salonunda öğrencileriyle dans ederken, tramvayda ise tek başına dans eden eğitmenin o anları kameraya yansıdı.



“Çekmiş olduğum video tam bir çılgınlıktı”


Boş tramvayda dans eden ve zumba yapmayı çok sevdiğini belirten Zumba ve fitness eğitmeni Emine Ercandoğdu, “Zumba ve fitness eğitmeniyim. Tramvayda çekmiş olduğum video tam bir çılgınlıktı. Telefonu kız arkadaşıma vererek müziği açarak beni çeker misin zumba yapacağım dedim. ‘Ne diyorsun sen deli misin dedi'. Zaten tramvay bomboştu birleri görür endişesine kesinlikle kapılmadan kendimi müziğe verdim ve dans ettim. Çünkü zumba benim için bir aşktır o esnada kimse binmedi. Binmiş olsa herhalde onlarla beraber devam ederdim diye düşünüyorum” dedi.

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