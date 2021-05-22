(Özel) ‘Bu bebek benim' diyerek başka bebeği almaya çalışınca gözaltına alındı

Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini iddia ederek,, başka bir bebeği ‘Bu bebek benim' diyerek almaya kalkışan Cezayirli kadın Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının bebeği almaya çalıştığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Şişli Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cezayir uyruklu S.K., hastanede tedavisi devam eden L.E. isimli kadının pusetteki bebeğini ‘Bu bebek benim' diyerek almaya çalıştı. Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen L.E. bebeğini vermeyerek durumu hastane polisine bildirdi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederek Cezayir uyruklu S.K.'yi gözaltına aldı. Alınan ilk ifadesinde S.K. isimli kadının, 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini, olaydaki bebeğin de çok benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.