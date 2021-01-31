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(Özel) Büyükçekmece'de boş yolda otomobil takla attı: 1 yaralı

Büyükçekmece’de kısıtlamanın ikinci gününde boş yolda bir araç takla attı.

Büyükçekmece'de kısıtlamanın ikinci gününde boş yolda bir araç takla attı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.


Kaza, saat 09.50 sıralarında Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi. 34 PC 0199 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım taşına çarpıp takla atarak devrildi. Sürücü kaza sonrası araçtan kendi imkanları ile çıkarken, olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Araç ise çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

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