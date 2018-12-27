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(Özel) Büyükçekmece'de drift yapan hafriyat kamyonu terör estirdi

Büyükçekmece E-5’te yokuş aşağıya hızla giderken kaygan zeminde ‘drift’ yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, yürekleri ağızlara getirdi.

Büyükçekmece E-5'te yokuş aşağıya hızla giderken kaygan zeminde ‘drift' yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, yürekleri ağızlara getirdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Cep telefonu kamerasına ait görüntüler geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu Büyükçekmece ‘S Rampası'nda kaydedildi. E-5'te yokuş aşağıya hızla giderken kaygan zeminde ‘drift' yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, vatandaşları korkuttu.


Yaşanan anlar bir cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde sarı damperli hafriyat kamyonu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hareket ediyor. Bu sırada arkasından bir vatandaş ise araç içinde cep telefonu ile bu anları kaydediyor. Bir anda damperini kaydıran hafriyat kamyonunun sürücüsü etrafından gelen araçlara ve devrilme ihtimaline bile aldırış etmiyor.

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