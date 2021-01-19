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(Özel) Buzlanan sokakta gençlerin tehlikeli oyunu

Arnavutköy’de akşam saatlerinde kar yağışının etkisiyle buzlanan yolda kaymak isteyen gençlerin yöntemi yürekleri ağza getirdi.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde kar yağışının etkisiyle buzlanan yolda kaymak isteyen gençlerin yöntemi yürekleri ağza getirdi.


Arnavutköy Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kar yağışının etkisiyle buzlanan yolda kaymak isteyen bir grup genç kendilerini bir otomobilin arkasına bağlayarak kayıyor. Gençlerin bu tehlikeli oyunu ise bir arkadaşları tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

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