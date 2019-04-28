(Özel) 'Cadıköy'ün kadın kramponları yeşil sahalarda

Belediyedeki mesailerinden arta kalan zamanda yeşil sahada ter döken kadın belediye çalışanları hobi olarak başladıkları futbolu artık turnuvalara katılıp daha da ileri düzeye taşıdı.

Kadıköy Belediyesindenin kadın çalışanları, Kadınların futbol oynamasında farkındalık oluşturmak için tamamiyle belediyede çalışan kadınlardan oluşan bir futbol takımı kurdu. Takıma 'Cadıköy' ismini veren kadınlar hobi olarak futbol oynamaya başladı. Belediyede farklı birimlerde çalışan kadınlar gündüz belediyede çalışıyor mesai çıkışında ise hep birlikte futbol antrenmanına gidiyorlar.Futbolu iyice ilerleten kadın belediye çalışanları hobi olarak başladıkları futbola artık turnuvalara katılıp devam ediyor .Belediye çalışanlarının kurduğu “Cadıköy” takımı Kızlar Sahada 7. Futbol turnuvasına katıldı. İş arkadaşlarından olumlu tepkiler alan Cadıköy futbol takımı yeşil sahalara çıkarken sosyal mesaj vermeyi ihmal etmiyor. Ellerinde “Sahalarda olmamız nahoş değil çok hoş, Eşitlik sahalara girdi toplandık geldik” yazılı dövizler ile çıktı. Kızlar Sahada 7. Futbol turnuvasında sahaya çıkan kadın belediye çalışanları ilk karşılaşmalarında 1-0 öne geçerek turnuvada iddialı bir başlangıç yaptı.

Sarıyer'de ENKA Spor Kulübünde gerçekleşen turnuvada Kadıköy Belediyesinde çalışan iş arkadaşları da kadın futbolculara destek olmak için maçı izledi. 30 dakika süren maç havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde Cadıköy Futbol Takımının futbol müsabakasında rakibi karşısında üstün oyunu gözler önüne serildi.

“Kazanmaya gelmedik eğlenmeye geldik”

Turnuvada maça çıkmadan önce konuşan Kadıköy Belediyesinin ‘Cadıköy' takımından Ebru Vardar, “Kadıköy Belediyesinin bayan çalışanları olarak böyle bir turnuvaya katılmaktan ve böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Turnuvanın böyle bir zamana denk geldiği için aslında içimiz de biraz buruk kadınlar olarak, çocuk istismarından dolayı. O yüzden de pankartlarımızda mesajlarımızı vermek istedik. Turnuvanın gelirlerinin kızlar için kullanılması kazanmaktan çok daha önemli bizce. Kazanmaya gelmedik eğlenmeye geldik” dedi.

“İnançla çalışmalarımıza devam ettik”

Cadıköy futbol takımında oynamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Şenay Gül, "Takımımızı çok yeni kurduk ve ilk defa katılıyoruz. Kadıköy Belediyesinin kadın çalışanlarının gönüllü olarak oluşturduğu bir takım Cadıköy. Biz de burada olmak, Kızlar Sahada ile birlikte olmak ve kız çocuklarının futbol oynaması, kadınların futbol oynaması ile ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Kadıköy Belediyesi eşitlik birimi olarak Kadıköy Belediyesindeki kadın arkadaşlarımıza bir duyuru yaptık. Arkadaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık, çok güzel bir takım kurduk. Çok zevkle inançla çalışmalarımıza devam ettik ve bugün yeşil sahalardayız” dedi.