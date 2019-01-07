(Özel) Çağlayan Tünelinde meydana gelen kazada bir sürücü yaralandı

İstanbul Şişli'de bulunan Çağlayan Tünelinde seyir halinde olan bir otomobile arkadan başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücüsü yol ayrım bariyerlerine çarparak yaralanırken, kazaya neden olan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Çağlayan Tüneli Şişli istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü Oktay Arslan'ın idaresinde Çağlayan Tüneli'nden Şişli istikametinde gitmekte olan 34 VB 4979 plakalı otomobile yerlerin kaygan olması nedeniyle arkadan bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil tünel içerisindeki yol ayrımı bariyerlerine çarparak durabildi. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü Oktay Arslan yaralandı. Oktay Arslan'a arkadan çarparak kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsü ise kayıplara karıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Arslan, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünel içerisinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı anlatan yaralı sürücü Oktay Arslan, “Normal şekilde yolumdan gidiyordum. Arkadaş geldi arkamdan bana vurdu. Ben de bariyerlere çarptım. Şimdi ambulansla hastaneye gideceğim. Kafamda ağrı var, başka bir şey yok” diye konuştu.