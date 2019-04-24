(Özel) Çaldığı araçla polisten kaçarken, yayaya çarptı

Esenyurt'ta, 1 saat önce okul önünden çaldığı araçla polise yakalanan şüpheliyle polis arasındaki kovalamaca kaza ile bitti. Hırsızlık şüphelisi, araçla kaçarken yol kenarındaki yayaya feci şekilde çarparak yaralarken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli ise kaçamadan polis tarafından yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, olaydan bir saat önce bir okulun önünden üzerinde anahtarı bulunan aracı çalan şüpheli, Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edildi. Araçla kaçmaya başlayan şahıs ile polisler arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonunda bir caddeye giren hırsızlık şüphelisi araç ile yol kenarındaki 2 yayaya ve araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile vatandaşlardan biri ağır yaralanırken şüpheli kaçmaya çalıştı. Araçtan hızla inen polis, çok geçmeden yaya bir şekilde şüpheliyi yakaladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiden durumu ağır olan vatandaşı hastaneye kaldırdı. 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüpheli ise ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “Hırsızlık şüphelisi birisini polis kovalıyordu. Adam kaçarken bir araca vurdu daha sonra yaya vurdu. Yoldan geçen vatandaştı” dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ve hırsızlık şüphelisinin kaçarken yakalanması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çaldığı araç ile kaçan şüphelinin yayaya çarpması sonrasında aracından inerek kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanması yer alıyor.