(ÖZEL) Çaldıkları antikayı bayrağa sarıp taşıdılar

Şişli'de pandemi sürecinde kapalı olan bir antikacıya farklı zamanlarda giren hırsızlar, çaldıkları antikaları koyacak bir çuval bulamayınca Türk bayrağına sarıp taşıdı. Esnaf yakaladığı hırsızları sorgulayıp polise teslim ederken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz aylarda Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde bulunan bir antikacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pandemi sürecinde kapalı olan antika dükkanını gözüne kestiren hırsızlar, cadde üzerinde dolaşarak keşif yaptı. Bir süre sonra dükkanın önüne gelen hırsızlar, dikkat çekmemek için kilidi kırıp bölgeden uzaklaştı. Zaman zaman işyerine geri dönen hırsızlar, parça parça antika malzemeleri çalmaya başladı.

Çaldıkları malzemeleri Türk bayrağına sarıp taşıdılar

İşyerine tekrar gelen hırsızlar, antika malzemeleri koymak için işyerinde taşımada kullanmak üzere çuval aradı. Çuval bulamayan hırsızlar, işyerindeki Türk bayrağına malzemeleri sarıp, sırtına alarak taşıdı. Olayın ardından görüntülerden şahısları tespit eden esnaf, dükkanın önünden geçen şahısları durdurarak sorguya aldı. Suçlarını itiraf eden şahısları esnaf, emniyette götürerek şikayetçi oldu. Karakolda ifadeleri alınan 2 şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ve esnafın sorgusu ise kameralara yansıdı.