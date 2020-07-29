(Özel) Çaresiz aile 7 gündür kayıp olan çocuklarını arıyor

İstanbul Sancaktepe'de 7 gün önce oyun oynamak için sokağa çıkan ve ortadan kaybolan 13 yaşındaki çocuğun ailesi, çocuklarını arıyor.

Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe Sütlüce Sokak'ta oturan Mehmet Adıyaman ve Neslihan Adıyaman'ın çocukları Mehmet Adıyaman (13), geçtiğimiz hafta Çarşamba günü oyun oynamak için dışarı çıktı. Evden çıkan 13 yaşındaki çocuk bir daha geri dönmedi. Aile çocukları akşam eve gelmeyince durumu emniyet güçlerine bildirdi. Emniyet güçleri 7 gündür kayıp olan Mehmet Aydın için arama çalışması başlattı.

7 gündür çaresiz olduklarını belirten baba Mehmet Adıyaman, ”7 gün önce çocuğum evden çıktı ve geri gelmedi. Polise ve emniyet güçlerine başvurdum. Şu ana kadar çocuğum bulunmadı. Gelip gidiyorum, 7 gündür dışarıdayım çocuğumu arıyorum. Çocuğumu bulmak istiyorum. Allah rızası için görenler 155'i arasın. Ben sosyal medya hesabından da paylaştım, numaramdan bana ulaşsınlar. Çok mağdur ve çaresiz durumdayız, çocuğumuzun bulunmasını istiyoruz” dedi.