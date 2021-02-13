(Özel) Cârullah Veliyyüddîn Efendi kabri kaderine terk edildi

Camları kırılan, duvarları kararan ve kapısına kilit vurulan Fatih'teki Cârullah Veliyyüddîn Efendi kabri ve çevresindeki hazire görenlerin yüreklerini burktu.

Fatih'te bulunan Cârullah Veliyyüddîn Efendi kabri bakımsızlıktan camları kırılmış bir halde kaderine terk edildi. Kabrin içindeki duvarların bazı kısımları yıkıldı. Vatandaşların ziyaretine de kapalı olan kabrin kapısına kilit vuruldu. Havadan çekilen görüntülerde kabrin kubbesinin üstünde bakımsızlıktan otların çıktığı ve renginin sarardığı görüldü. Kabrin çevresinde bulunan hazirenin içindeki bir çok mezar taşı kırılmış ve çevresi çöp dolmuş. Kabrin üzerinde bulunan taç ise kararmaya başlamış. Yazar Halit Develioğlu kabrin durumunu 2 yıl önce yetkililere bildirmesine rağmen restorasyon süreci başlatılmadığı ifade ediyor. Develioğlu bir an önce kabrin ve hazirenin restore edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bu hali bizim içimizi parçalıyor”

Osmanlı mirasına ve kültürüne sahip çıkan gönüllülerden olduklarını ifade eden Araştırmacı Yazar Halit Develioğlu, “İçeride gördüğünüz tac-ı şerif bir şey efendinin tacıdır. Biz daha önce burayı ziyaret ettiğimizde o yere düşmüştü onu kaldırmıştık. Kubbesinin ve duvarlarının iyice dökülür hale gelmesine üzüyoruz. Özel olarak yaptırılan camlar kırıldığını görüyoruz. Biz buradaki durumu yetkililere ilettik. Burasının bu hali bizim içimizi parçalıyor. Biz sürekli gelip buraya kontrol ediyoruz son durumunu. Devletimizin buraya sahip çıkacağını düşünüyorum. 1 sene önce buraya bilgilendirme tabelası astık. Yetkililere durumu iletmemize rağmen 2 yıldır süreç devam ediyor. Türbe ve hazire kısmı her geçen gün yok olmaya devam ediyor. Hazirenin içinde çok önemli alimler ve içerisi çöp dolmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Cârullah Veliyyüddîn Efendi kimdir?

Hanefî mezhebi fıkıh âlimi, asıl ismi Veliyyüddîn bin Mustafa'dır. 1659 (H.1069)da bugün Yunanistan sınırları dâhilinde bulunan Yenişehir'de doğdu. 1738 (H.1151) senesinde İstanbul'da vefat etti. Küçük yaştan itibaren zamanın meşhur ulemasından din ve fen bilgilerini tahsil etti. İlimde ilerleyip kemâl derecesine ulaştıktan sonra hocalarından icazet, diploma alarak talebe yetiştirmeye başladı. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Tefsir, hadis, kıraat ve fıkıh ilimlerinde âlim, tasavvuf ehli mübarek bir kimse olarak hacdan dönen Cârullah Veliyyüddîn Efendi, Fâtih civarında bir medrese ve bir kütüphane yaptırdı. Kütüphaneyi faydalı kitaplarla doldurdu. Kendi eserlerinin de bulunduğu bu kütüphaneyi vakfederek müslümanların istifadesine sundu. İstanbul'a döndükten sonra daha çok, insanlara nasihat edip talebe yetiştirmek, kitap yazmak ve ibadet etmekle meşgul oldu. Edirne ve Galata kadılıklarında bulundu. 1738 yılında İstanbul'da vefat eden Cârullah Veliyyüddîn Efendi, Fatih'te yaptırdığı medrese ve kütüphaneden ibaret olan külliyesinin bahçesine defnedildi.