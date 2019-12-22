(?zel) ?ocu?uyla birlikte ?l?mden kurtulan baba o anlar? anlatt?

Beyo?lu'nda ?iddetli r?zgar nedeniyle d??en ?at?n?n alt?nda kalmaktan saniyelerle kurtulan baba ya?ad??? onlar? anlatt?. ?ocu?uyla birlikte ?l?mden kurtulan baba Burak A???, ??ocu?umla bakkala ekmek almaya gidiyordum. ?ocuk yan?mda y?r?yordu. Kuca??na al beni diye a?lamaya ba?lad?. Kuca??ma ald?m. Sonra ses geldi. Verilmi? sadakam?z varm??. Korkmamak elde de?il? dedi.

?iddetli r?zgar nedeniyle Beyo?lu Fetihtepe Mahallesi Tepe ?st? Sokak'ta bulunan 4 katl? bir apartman?n ?at?s? koparak park halindeki ara?lar?n ?zerine d??t?. Ara?larda maddi hasar meydana gelirken, Burak A??? ?ocu?uyla ?at?n?n alt?nda kalmaktan saniyelerle kurtuldu. ?ocu?uyla birlikte ?l?mden kurtulan baba Burak A??? ya?ad??? o anlar? ?hlas Haber Ajans?'na anlatt?.

?Verilmi? sadakam?z varm???

?ocu?uyla saniyeler i?inde kurtulan Burak A???, ??ocu?umla bakkala ekmek almaya gidiyordum. ?ocuk yan?mda y?r?yordu. Kuca??na al beni diye a?lamaya ba?lad?. Kuca??ma ald?m. Sonra ses geldi. yukar? do?ru bakt?m. G?ky?z?nde bir ?at? k?p?rdad?. ?lk ba?ka bir ?at?ya d??t? sonra a?a??ya do?ru d??t?. Verilmi? sadakam?z varm??. Korkmamak elde de?il. Mahalledeki kom?ulara haber verdik ara?lar? ?eksinler diye" dedi.