İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(?zel) ?ocu?uyla birlikte ?l?mden kurtulan baba o anlar? anlatt?

Beyo?lu’nda ?iddetli r?zgar nedeniyle d??en ?at?n?n alt?nda kalmaktan saniyelerle kurtulan baba ya?ad??? onlar? anlatt?.

Beyo?lu'nda ?iddetli r?zgar nedeniyle d??en ?at?n?n alt?nda kalmaktan saniyelerle kurtulan baba ya?ad??? onlar? anlatt?. ?ocu?uyla birlikte ?l?mden kurtulan baba Burak A???, ??ocu?umla bakkala ekmek almaya gidiyordum. ?ocuk yan?mda y?r?yordu. Kuca??na al beni diye a?lamaya ba?lad?. Kuca??ma ald?m. Sonra ses geldi. Verilmi? sadakam?z varm??. Korkmamak elde de?il? dedi.


?iddetli r?zgar nedeniyle Beyo?lu Fetihtepe Mahallesi Tepe ?st? Sokak'ta bulunan 4 katl? bir apartman?n ?at?s? koparak park halindeki ara?lar?n ?zerine d??t?. Ara?larda maddi hasar meydana gelirken, Burak A??? ?ocu?uyla ?at?n?n alt?nda kalmaktan saniyelerle kurtuldu. ?ocu?uyla birlikte ?l?mden kurtulan baba Burak A??? ya?ad??? o anlar? ?hlas Haber Ajans?'na anlatt?.



?Verilmi? sadakam?z varm???


?ocu?uyla saniyeler i?inde kurtulan Burak A???, ??ocu?umla bakkala ekmek almaya gidiyordum. ?ocuk yan?mda y?r?yordu. Kuca??na al beni diye a?lamaya ba?lad?. Kuca??ma ald?m. Sonra ses geldi. yukar? do?ru bakt?m. G?ky?z?nde bir ?at? k?p?rdad?. ?lk ba?ka bir ?at?ya d??t? sonra a?a??ya do?ru d??t?. Verilmi? sadakam?z varm??. Korkmamak elde de?il. Mahalledeki kom?ulara haber verdik ara?lar? ?eksinler diye" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.