Özel çocuklar Robotlar Şehrinde

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, İstanbul'da açılan Robotlar Şehri müzesini ziyaret etti. Fenomen robotlarla tanışan özel çocuklar, yapay zeka bölümünde ilgi çekici ve şaşırtıcı olayları deneyimleme fırsatı yakaladı.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nın kursiyerlere yönelik düzenlediği sosyal ve kültürel geziler devam ediyor. Engellilerin son gittikleri yer ise dünyanın farklı ülkelerinde ilgi ile takip edilen ve kısa süre önce İstanbul'da açılan "Robotlar Şehri" müzesi oldu. Yeni nesil müze olarak da adlandırılan Robotlar Şehri'nde başta Las Vegas, Pekin, Berlin, Milano ve Tokyo'daki sergilerden en son robot modelleri olmak üzere dünyanın her yerinden 85 farklı robot yer alıyor.

Heyecanlı anlar yaşandı

Müzeyi ziyaret eden çocuklar, dünyada fenomen olmuş robotlarla tanıştı. Kişinin cinsiyetini, yaşını tahmin eden, bulunduğu odanın haritasını nasıl çıkartacağını bilen ve yolundaki engellerden kaçan akıllı robot Cruiser, Youtube videolarında fenomen olmuş robot köpek, Japonya'da insanları havaalanında karşılayan ve “Gezegendeki en şirin robot” unvanını alan Pepper, özel çocukların ilgisini çekti. 30 dakikada bir sergilenen 4 teknik performans gösterisi ile heyecanlı anlar yaşayan engelliler, sanal ve artırılmış gerçekliğin 11 alanını test etme fırsatı buldu

Hem keyifli hem de yararlı zaman geçiren engelliler, kendilerine bu imkânı sunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e teşekkür etti.