(Özel) Çocukların devirdiği elektrikli soba yangın çıkardı

Esenyurt'ta soğuk diye çalıştırılan elektrikli sobayı çocukların devirmesiyle yangın çıktı. Vatandaşlar sokağa dökülürken yangın kısa sürede söndürüldü.

Esenyurt ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. İddiaya göre soğuk hava nedeniyle evde ısınmak için elektrikli soba çalıştırıldı. Bir süre sonra ailenin uykuda olmasını fırsat bilen çocuklar elektrikli sobayla oynamaya başladı. Sobanın devrilmesiyle halı tutuşurken, bir anda büyüyen alevler tüm evi sardı ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, yangında can kaybı yaşanmadı. Vatandaşları sokağa döken yangında evin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi.