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(Özel) Çocukların kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada

Bahçelievler’de 6 çocuğun kamyonet kasasında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bahçelievler'de 6 çocuğun kamyonet kasasında yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Bahçelievler E-5'de bir kamyonet kasasına bindirilen 6 çocuğun tehlikeli yolcuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Hayrete düşüren görüntülerde, 6 çocuğun kamyonet kasasının içinde hiç bir güvenlik olmadan yolculuk yaptığı görülüyor. Bazı çocuklar oturarak yolculuk yaparken bazılarınında ayakta durduğu görülüyor.

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