(Özel) Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

Esenyurt'ta içerisinde aydınlatma lambası bulunan ve elektrik hattı geçen süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. "Korkmuyor musunuz?" sorusuna ise çocuklar, “Bize bir şey olmaz” diyerek yanıt verdi.

Esenyurt'ta bulunan büyük süs havuzu, Esenyurtlu çocuklar tarafından oyun yeri olarak kullanılıyor. Çocukların içinde aydınlatma lambalarının bulunduğu süs havuzundaki tehlikeli oyunu ise kameralar tarafından kaydedildi. Kendilerine yapılan uyarıları dikkate almayan çocukların, “Bize bir şey olmaz” demesi ise şaşkına çevirdi.