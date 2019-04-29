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(Özel) Cuma günü resmi açılışı yapılacak Çamlıca Cami'inin son hali havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cuma günü resmi açılışının yapılacağını söylediği Çamlıca Cami’inin son hali havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cuma günü resmi açılışının yapılacağını söylediği Çamlıca Cami'inin son hali havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde, cami görenleri kendisine hayran bıraktı.


Çamlıca'da 2013 yılında yapımına başlanan ve 6 yılda tamamlanan Çamlıca Cami'inin resmi açılışı Cuma Günü yapılacak. Regaib Gecesi ibadete açılan Cami'i ise resmi açılışa sayılı günler kala havadan görüntülendi. Camiden çekilen görüntülerde, cami adeta görenleri kendisine hayran bıraktı.


Isparta'dan gelen Murat Küçükgöz, “Yaptırandan Allah razı olsun. Ben Isparta'dan geliyorum. Böyle bir cami'ide namaz kılmak güzel bir şey, gurur verici. Güzel bir cami'i, ben gurur duydum.


Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olan Çamlıca Cami'i, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer aldığı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi bulunuyor. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark da var.

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