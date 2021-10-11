(Özel) D-100 Karayolunda korkutan kaza

İstanbul Pendik D-100 Karayolu'nda ticari taksi sürücüsü yolda park halinde bulunan motosiklete çarptı. Motorsiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle birden fazla takla attı.

Pendik D-100 Karayolu'nda iddiaya göre saat 14.00 sularında gerçekleşen olayda taksi sürücüsü Metin Aynacı 34 TEA 65 plakalı aracı ile park halinde bulunan 34 DPU 851 plakalı motosiklet sürücüsü Gökhan Tobal'a arkadan çarparak kaza yaptı. Olay sonrası yaralanan Motosiklet sürücüsü Tobal'a ilk müdahaleyi olay yerinde yoldan geçen vatandaşlar yaptı.

Öte yandan, kaza sonrası rahat tavırlarıyla dikkat çeken taksi şoförü Aynacı, vatandaşlardan tepki topladı. Olay yerinde kısa süreli tartışma yaşandı. Kaza sonrası trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kaza yerine trafik polislerince kontrol altına alındı. Yaralı Pendik Marmara Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaya tanık olan Hasan Akçay, "Motor beyaz şeridin içerisinde sabit şekilde duruyordu, taksi şoförü sıkışmış sanırım. Sabit duram motora vurdu. Motor bir anda uçtu ve taklalar attı. Ben de yanından geçiyordum havada gördüm motorcuyu. Ambulansı aradım inşallah bir şeyi yoktur" dedi.