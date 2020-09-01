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(Özel) D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklet ile tehlikeli yolculuk

D-100 Karayolu Maltepe’de mevki’inde, sepetli motosiklet ile seyir eden iki kişi tehlikeye davetiye çıkardı.

D-100 Karayolu Maltepe'de mevki'inde, sepetli motosiklet ile seyir eden iki kişi tehlikeye davetiye çıkardı.


Kendi hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle D-100'de tehlikeli yolculuk yapan 2 kişi kameraya yakalandı. Motosiklet kullanan kişi dahil kimsenin kask takmaması da dikkat çekti. Sürücünün zaman zaman hızlandığı ve trafikteki diğer araçları solladığı kameralara yansıdı. Tehlikeli yolculuk sürücünün gözden kaybolmasıyla son buluyor.

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