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(Özel) Damperi bozuk olan kamyon üstgeçide takıldı

İstanbul’da damperinin bozuk olması nedeniyle açık şekilde ilerleyen kamyon üst geçide takıldı.

İstanbul'da damperinin bozuk olması nedeniyle açık şekilde ilerleyen kamyon üst geçide takıldı. Sürücü bozuk damperi indiremeyince üst geçide sürterek ilerlemek zorunda kaldı.


Sultanbeyli Demokrasi Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, bozuk olan damperi açık şekilde ilerleyen kamyon üst geçide takıldı. Kamyonun üst geçide takılmasıyla yolda trafik tek şeritten devam etmek durumunda kaldı. Sürücü, bozuk olan damperi indiremeyince çareyi gaza basmakta buldu. Damperi üst geçide sürterek çıkarmayı başaran kamyon sürücüsü damper açık şekilde yoluna devam etti.

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