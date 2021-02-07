İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Deniz üzerinde sis bulutu böyle görüntülendi

İstanbul’da gün batımında aniden gelen sis, masalsı görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da gün batımında aniden gelen sis, masalsı görüntüler oluşturdu. Ambarlı Limanı'ı çevresinde etkili olan yoğun sis, havadan çekilen görüntülerde deniz üstünde dalga şeklinde ilerledi.


İstanbul'da etkili olan sis gün içinde deniz ulaşımını olumsuz etkilerken beraberinde kartpostallık görüntüler bıraktı. Öğleden sonra etkisini kaybeden sis gün batımında yeniden etkili olmaya başladı. Beylikdüzü Ambarlı Limanı çevresinde yoğun şekilde etkili olan sis gün batımı manzarasıyla eşsiz görüntüler oluşturdu. Deniz üzerinden dalga şeklinde gözükerek ilerleyen sis bir süre sonra limanı tamamen kapladı. Avcılar ve Beylikdüzü Semalarından kayıt edilen görüntülerde adeta bulut denizini anımsatıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.