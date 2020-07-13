(Özel) Denizin ortasında yaşlı çifti kurtarma operasyonu

Heybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur seferleri durdurulunca yaşlı bir çift, Heybeliada açıklarındaki bir vapurda mahsur kaldı. Denizin ortasında mahsur kalarak rahatsızlanan yaşlı çiftin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti.

Heybeliada'da Çamlık Aşıklar Yolu'nda dün saat 17. 00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 kişi gözaltına alınırken, 5 hektarlık alan yanarak kül oldu. Yangın nedeniyle Adalar'a giden vapur seferleri de bir süreliğine durduruldu. Heybeliada açıklarında bulunan bir vapurdaki yaşlı çift ise seferlerin durdurulmasıyla denizin ortasında mahsur kaldı. Mahsur kaldıkları için rahatsızlanan yaşlı çiftin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Bot ile vapura yanaşan ekipler, rahatsızlanan yaşlı çifti bota alarak Heybeliada'ya götürdü.

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Yaşlı adam ilaç kullanıyormuş, hasta. Şeker hastasıymış. 75-80 yaşlarında. Kaptan sahil güvenliği aradı geldiler aldılar. İlaçları evde kalmış”dedi.