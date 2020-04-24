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(Özel) Depremde minaresi yıkılan caminin son durumu havadan görüntülendi

26 Eylül 2019’da meydana gelen depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nde söküm çalışmaları başladı.

26 Eylül 2019'da meydana gelen depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nde söküm çalışmaları başladı.


Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası Avcılar'da E-5 kenarında bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minarelerinden birisi yıkılmıştı. Caminin yapılan testler sonrası yıkımına karar verildi. Camide önceki gün içindeki malzemelerin boşaltıldığı ve pencerelerinde söküm işlemlerinin başladığı görüldü. Önümüzdeki günlerde yıkımı yapılması beklenen caminin son durumu drone ile havadan da görüntülenirken, yerine yeni cami yapılması bekleniyor.

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