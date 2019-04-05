(ÖZEL) Dikkatsiz sürücünün yol açtığı kaza kamerada

Kameralara yansıyan kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Avcılar E-5 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ara sokaktan geri geri yan yola çıkmak isteyen bir sürücüye yoldan geçen araçlar yavaşlayarak yol verdi. Bu sırada hızını ayarlayamayan bir sürücü yol veren bir minibüse arkadan çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde ara sokaktan bir otomobilin geri geri E-3 yan yola çıkmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada yan yoldan gelen araçların yavaşlayarak araca yol verdikleri görülüyor. Görüntülerde hızını ayarlayamayan bir otomobilin yol vermek için yavaşlayan minibüse hızla arkadan çarptığı görülüyor.