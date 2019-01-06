(Özel) Direksiyon başında sızdı, benzin istasyonuna dalıp otomobile çarptı

Şişli'de madde kullanan bir şahıs direksiyon başında sızınca benzin istasyonuna dalarak park halinde bulunan bir araca çarptı. Bilincinin yerinde olmadığı fark edilen şahıs, araçtan inmek istemeyince polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Şahsın araçta köpeğine sarılarak sızdığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 17.00 sıralarında Perpa'da bulunan bir benzin istasyonunda gerçekleşti. İddiaya göre, madde kullanan Mustafa H. aracıyla benzin istasyonuna dalarak park halinde bulunan bir araca çarptı. Etrafta yardım etmek isteyenlere cevap vermeden aracın içerisinde bekleyen Mustafa H., bir süre köpeğine sarılarak uyudu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çabaları sonucu aracın içerisinden çıkan şahıs, bu sefer de sağlık ekiplerinin müdahalesine engel olmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu ikna olarak ambulansa binen Mustafa H.'nin ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekipleri, şahsın uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirledi. Sürücü, detaylı inceleme için hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracıyla benzin istasyonuna giren madde bağımlısı sürücü, park halindeki bir otomobile arkadan çarpıyor. Arkadan darbe alan otomobil de bunun etkisiyle market duvarına çarpıyor. Yaşanan kaza sırasında markette görevli benzin istasyonu personeli de panikliyor.